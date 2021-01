Lodewijk Asscher, beoogd lijsttrekker van de PvdA, schoof aan bij M om te praten over zijn positie als lijsttrekker (vanaf 36:20). Zowel Margriet van der Linden als interviewer Sven Kockelmann beten zich vast in de vraag of Asscher nog wel geloofwaardig is, na het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire en zijn rol daarin. De PvdA-leider erkent dat hij als minister van Sociale Zaken (2012-2017) fouten heeft gemaakt, zoals niet in actie komen toen de slachtoffers schriftelijk hun beklag deden. Hij wil daar “het gesprek over aan gaan” en laten zien dat hij geleerd heeft van zijn fouten. Als lijsttrekker wil hij doorgaan omdat hij vanuit een ideologische motivatie wil bouwen aan een nieuwe verzorgingsstaat waarin de hulpbehoevende burger niet langer met wantrouwen wordt bekeken door de overheid.

Voor het PvdA-congres van volgende week is motie een ingediend door Francisca Drijver uit Krimpen aan den IJssel, die daarvoor honderd steunbetuigingen heeft verzameld. Vooralsnog lijkt de steun voor die motie niet groot, constateert NRC.

De verwachting is dat de motie van Drijver volgende week geen meerderheid zal krijgen bij de digitale stemmingen. De vraag is wel hoe groot de steun toch zal zijn. Asscher is niet bijzonder geliefd in de partij, door zijn rol als vicepremier in het kabinet Rutte II en door de broederstrijd om het lijsttrekkerschap met zijn voorganger Diederik Samsom. Niettemin zien veel leden hem toch als dé man die de kar moet trekken bij de verkiezingen.

Kritische PvdA-leden eisen aftreden Lodewijk Asscher, In mijn ogen zijn geloofwaardigheid totaal verloren. Dat hij het zelf niet inziet vind ik het meest kwalijk. Zegt iets over je moreel kompas ,is tegelijkertijd consistent met handelen in toeslag affaire https://t.co/1vuloh4XHT — Carlos Goncalves (@goncalves230766) January 7, 2021