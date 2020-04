Door de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, zit Nederland nagenoeg op slot. Dit voornamelijk om de meest kwetsbare bevolkingsgroep tegen de gevolgen van het virus te beschermen. Maar die “intelligente lockdown”, zoals premier Rutte het noemt, heeft ook een keerzijde: de economische schade is enorm. Ook zijn er talloze dementerenden en geestelijk gehandicapten die niet snappen waarom ze geen bezoek meer krijgen. Dit alles werpt de vraag op: is de prijs die we betalen als samenleving te hoog, of is dit de juiste koers in crisistijd?

Te gast in Buitenhof is PvdA-fractievoorzitterLodewijk Asscher. Hij reageert onder andere op uitspraken zoals die van Jort Kelder, die had gezegd: ‘Hoeveel economische schade is ons het redden van mensen waard die waarschijnlijk daarna binnen 2 jaar doodgaan? We zijn 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden. Dat is statistisch dus wel wat er gaande is.’ Een opmerking die veel kwaad bloed zette. Kelder verdedigde vrijdag in het programma Op 1 zijn uitspraken door te zeggen: ‘Over drie weken gaat iedereen deze discussie voeren, ik ben er alleen te vroeg mee.’ Maar volgens Asscher is de zogenaamde keuze tussen mensenlevens of de economie ‘een vals dilemma’.

Volgens de PvdA-leider is het ook ‘echt onzin’ dat het simpelweg een keuze is om nu maatregelen te nemen om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Hij wijst erop dat critici, zoals Kelder, er niet bij stilstaan dat zonder deze maatregelen honderdduizenden mensen risico lopen ziek te worden, waaronder ook jonge mensen. Dit zet ten eerste de zorg, die nu al kraakt onder het gewicht, nog verder onder druk. Daarnaast zullen de schadelijke gevolgen voor de economie verder oplopen, naarmate steeds meer werknemers ziek worden. Asscher: ‘Als je het scenario volgt om de coronamaatregelen op te heffen, gaan er duizenden of tienduizenden mensen dood wiens leven je kunt redden.’