In het satirisch programma Even Tot Hier zong Thierry Baudet, gepersonifieerd door Niels van der Laan, op de muziek van de klassieker I Will Survive, een lied over zijn strijd om de macht over de partij te behouden. Dat valt niet mee want iedereen heeft hem verlaten en zelfs zijn geliefde vleugel laat hem vallen.

Het strijdlied wordt muzikaal begeleid door het muziekkorps van Forum dat zo te zien ook onder leegloop heeft te leiden.

