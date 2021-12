Patiënten die zich agressief gedragen in het ziekenhuis, verspelen hun recht om in dat ziekenhuis behandeld te worden, vindt internist en NWO-voorzitter Marcel Levi. In Buitenhof vertelde hij zondag dat het sinds het uitbreken van de pandemie geregeld voorkomt dat “medewerkers verbaal of zelfs non-verbaal agressief bejegend worden”.

“Ik denk dat we daar een grens aan moeten stellen en gewoon zeggen: dat accepteren wij niet. Sorry, als u zich zo gedraagt, meneer of mevrouw of uw familie, dan kunnen wij als ziekenhuis u niet langer behandelen.”

Dat er een einde komt aan de behandeling in een ziekenhuis betekent volgens Levi niet dat agressieve corona-ontkenners nergens meer terecht kunnen. De zorgplicht blijft volgens de arts-internist gewoon bestaan. “Dat betekent dat je de zorg overdraagt aan een ander ziekenhuis.”

Nederlandse ziekenhuizen hebben veel last van corona-ontkenners die weigeren zich te laten testen en ook na een ziekenhuisopname blijven volhouden dat hun problemen niet door covid-19 worden veroorzaakt. Ook familieleden misdragen zich geregeld. “Zelfs als je mensen omkeert op hun buik voor de beademing, blijven zij corona ontkennen”, vertelde Tanja Hak van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in augustus dit jaar.

Agressieve antivaxxers zijn een internationaal probleem. In de VS was er afgelopen week veel aandacht voor het relaas van een arts die na 30 jaar besloot zijn baan op te geven nadat hij was mishandeld door complotdenkers die eisten dat hij een patiënt met ivermectine en hydroxychloroquine zou behandelen.