Op zondag 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, gingen BNNVARA-presentatoren Sahil Amar Aïssa en Natasja Gibbs het gesprek aan over racisme. De twintig vragen in de Racisme Kennistest zijn de aanknopingspunten voor een goed gesprek met het panel van bekende Nederlanders: Willie Wartaal, Ronnie Flex, Olcay Gulsen, Sanne Wallis de Vries, Pete Wu, Selma Omari en Peter R. de Vries.

In De Racisme Kennistest wordt niet getest hoe racistisch iemand is, maar proberen de presentatoren de kennis over racisme bij het publiek te vergroten en handvatten aan te reiken om racisme aan te kunnen pakken. Wat is institutioneel racisme, hoe ziet alledaags racisme eruit en wat doet het met je geest als je racisme ervaart? En wat kun je met deze kennis doen tegen racisme? Kijkers konden live meedoen via de NPO3-app en zo thuis dit gesprek voeren.

En als je wilt nagaan of je zogeheten ‘witte privileges’ hebt, de benaming voor maatschappelijke vanzelfsprekendheden die alleen voor witte mensen gelden, dan kun je deze test doen.