Quinsy Gario, de verstoten nummer 2 van BIJ1, schoof aan bij Op1 om uitleg te geven over de tweedracht. Hij noemt de partij een ‘wespennest’ en somt een aantal zaken op waar hij intern kritiek op uitte. Bijvoorbeeld op het plan om de dood van George Floyd te gebruiken in een campagnefilm, het omarmen van een vaccinatieplicht, het afzeggen van een debat over moslimdiscriminatie. Daarnaast diende hij volgens eigen zeggen tevergeefs een klacht in over pestgedrag binnen de partij. De sfeer was zo verziekt dat hij zich niet veilig genoeg voelde om aanwezig te zijn op de uitslagenavond van de partij. Een vertrouwenspersoon heeft moeten ingrijpen, vertelde hij.

Volgens Gario wordt er een frame gecreëerd dat het conflict draait om botsende stromingen binnen de partij, waarbij er een stroming radicale gelijkwaardigheid tot doel kiest en de andere juist wil blijven hameren op anti-racisme. Gario verklaart dat het een niet zonder het ander kan. Hij zegt dat het werkelijke probleem is dat een deel van de leden BIJ1 ziet als “een gezelligheidsclubje” en “politiek aan het cosplayen” is. Bovendien zou de organisatie niet op orde zijn. “Het is een zooitje bij de partij en als je daar wat van zegt, krijg je dit.”

Gario wordt verscheidene malen gevraagd naar zijn reactie op de beschuldigingen en of hij inziet dat zijn opstelling wellicht onjuist was maar daar wil hij niet op ingaan. Hij zegt het rapport waarin zijn gedrag wordt bekritiseerd en op basis waarvan werd geadviseerd hem te royeren als lid, nooit te hebben ingezien. De klagers willen anoniem blijven, dus heeft hij ook geen reden gezien te achterhalen om wie het gaat of contact met hen op te nemen. Bij de partijvergadering zouden tal van leugens zijn verteld.

De afgedankte kandidaat opent en passant de aanval op partijleider Simons. “Ik werd vanaf het begin gewaarschuwd, pas op voor haar.”

Sylvana Simons, die een uitnodiging van Op1 om mee te praten afsloeg, postte vervolgens dinsdag een Engelstalig citaat op Instagram: “Pas op met wie je aan boord van je schip laat want sommigen zullen het hele schip laten zinken alleen omdat ze niet zelf de kapitein kunnen zijn.”

Dat valt niet bij iedereen in goede aarde, blijkt uit de reacties: “Ik hoop zo dat je dit niet zelf hebt gepost, maar dat je gehackt bent. You are better than this.”