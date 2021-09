Bij Khalid & Sophie bespreken politiek journalist Natalie Righton, schrijver Tommy Wieringa en De Balie-directeur Yoeri Albrecht de kabinetsformatie, of liever gezegd het gebrek daaraan. Aanleiding is een scherpe column van Tommy Wieringa in NRC die beschrijft hoe Rutte zijn demissionaire status als machtsfactor gebruikt.

Ik heb tranen in mijn ogen na het lezen van de column van Tommy Wieringa. Waar hij mee eindigt: we zijn op onszelf teruggeworpen, het is zo eenzaam hier – dat is precies hoe ik me voel. Door de ondraaglijke leegte van de mensen die ons land besturen en die op hen blijven stemmen. pic.twitter.com/eK53ZTUxrD — roos vonk (@roosvonk) September 4, 2021

Natalie Righton zegt dat de formatie gekenmerkt wordt door een gebrek aan transparantie. Youri Albrecht keek een uur lang naar de coronademonstratie die zondag door de hoofdstad trok en zag de onderkant van de samenleving voorbijtrekken, mensen die smachten naar leiderschap en Tommy Wieringa stoort zich er aan dat Nederland het laat afweten bij het bestrijden van de klimaatcrisis.

Righton constateert dat het goed zou zijn als Rutte het voortouw zou nemen in de formatie. Wieringa: “Het zou hem sieren als hij een brede coalitie zou vormen.” Hij ziet Rutte als een politicus die ten dienste staat van het grootkapitaal, terwijl de samenleving uit elkaar valt. Wieringa merkt ook op dat Rutte de eensgezindheid uit het begin van de coronacrisis geheel verspeeld heeft.

Aelbrecht wil daar niet van weten: “Het is heel gek om te zeggen dat Rutte het grootste probleem is.” Hij pleit voor een minderheidskabinet. Righton reageert met dat een dergelijke coalitie niet op de steun van GL of PvdA hoeft te rekenen. Die partijen zijn immers door Rutte en Hoekstra gecanceld. Niemand aan tafel zegt het maar het zou kunnen betekenen dat het minderheidskabinet afhankelijk wordt van de steun van ultrarechtse partijen.