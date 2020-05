Tijdens de coronacrisis is de juiste informatie van levensbelang. Maar wie kan je nog geloven? Hoe onderscheid je de waarheid van de leugens? Trollen produceren voortdurend nepnieuwsberichten voor sociale media en nieuwssites. Het doel daarvan is verwarring zaaien, bevolkingsgroepen tegen elkaar uitspelen en bondgenootschappen onder spanning zetten. Vooral de Russen lijken meesters in het strategisch inzetten van desinformatie. Als dit de oorlog van de toekomst is, komt de nieuwe dreiging via onze newsfeeds. De NAVO, en daarmee ook het Nederlandse leger, heeft ook boots on the ground in deze frontlinie: met 110 man draagt Nederland bij aan de NAVO-inzet Enhanced Forward Presence in Litouwen. Toch horen we weinig over deze missie, waar het conflict zich niet fysiek ontvouwt. VPRO Tegenlicht duikt in de loopgraven van de informatieoorlog, die wordt bevolkt door Nederlandse soldaten, Litouwse elfen en Letse televisiepresentatoren.