Koffiebar Heilige Boontjes, gevestigd in het hart van Rotterdam, is geen gewone horecagelegenheid. In de zaak werken jongeren met wat genoemd wordt een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat ze in aanraking zijn geweest met de politie of een beperking hebben. “Wij geven hen gewoon een kans. In de kapitalistische wereld gaat het alleen maar om winst. Bij ons is dat niet de drijfveer. Wij helpen anderen,” legt bedrijfsleider Rodney van den Hengel in een interview met Rijnmond.

Documentairemaker Anne van Helvoort volgt Rodney en hoe het er aan toegaat in de zaak. Duidelijke taal is een van de ingrediënten van het succes. Bij Heilige Boontjes zijn in vijf jaar tijd 120 medewerkers op weg geholpen naar een zelfstandiger en beter leven.