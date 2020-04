Verpleeghuizen worden hard getroffen door het coronavirus. Het blijken ware brandhaarden van Covid-19. Bewoners worden massaal ziek en komen onevenredig vaak te overlijden, personeel valt in hoog tempo uit met ziekteverschijnselen. Zo ook het verpleeghuis waar de vader van huisarts Marion de Bruin en de moeder van columnist Marcel van Roosmalen woonden. Het ging dicht vanwege het coronavirus en de dementerende bewoners zijn overgeplaatst. In het tv-programma Op 1 vertellen De Bruin en Van Roosmalen over de situatie in het verpleeghuis voorafgaand aan de noodgedwongen sluiting.

NRC, de krant waar Marcel van Roosmalen een rubriek heeft, vat de uitzending en de ontboezemingen van De Bruin en Van Roosmalen samen:

Personeel liep in „een soort van slagersschortje en met een flodderig mondkapje op”. Hoewel er volgens de zorginstelling voldoende materiaal beschikbaar was, was dit in Mook niet aanwezig. De Bruin toonde een foto van een rommelig bankje met geïmproviseerde beschermingsmiddelen. De Bruin mocht gewoon doorlopen naar het appartement van haar besmette vader. Toen ze daar een opmerking over maakte tegen een verpleegkundige, bleek dat deze niet wist dat de oude man positief getest was. Ze was die ochtend al herhaaldelijk onbeschermd in en uit gelopen. De schoonmakers trouwens ook. De Bruin verwijt het personeel niets: „Zij gaan met het risico van een coronabesmetting toch naar mijn vader toe om hem een slokje drinken te geven of hem uit de poep te halen. Die lopen daar huilend rond en weten niet meer wat ze moeten doen.”