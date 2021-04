De 13-jarige Jacob dreigt met zijn moeder Tina Nederland uit te worden gezet, terwijl hij hier volledig is geïntegreerd. Niet alleen dat, Jacob en Tina moeten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet naar Syrië, waar ze oorspronkelijk vandaan vluchtte, maar naar Armenië waar ze niemand kennen en waar het inmiddels ook oorlog is. Met de actie #jacobblijfthier op sociale media en een petitie van burgerplatform De Goede Zaak werd veel aandacht gegenereerd. In De Vooravond doet Jacob zijn verhaal. Ook te gast zijn Sinan Can en initiatiefnemer van de petitie Manon Veldhuis.

Wat een krankzinnig verhaal weer. Verhaal is luid en duidelijk, hoe kun je zelfs maar bedenken dat zo’n jongen uitgezet moet worden naar een land waar hij nooit was. #jacobblijfthier — Tineke Ceelen (@Tinekeceelen) April 6, 2021

Jacob en Tina dreigen uitgezet te worden naar Armenie, een land dat ze niet kennen en waar ze geen familie hebben. Zo gaan we niet met mensen om. Wij eisen humaan asielbeleid! #jacobblijfthier https://t.co/AWa11hksNA via @de_goede_zaak — Jan de Hoop (@JandeHoop) April 6, 2021