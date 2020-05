In december 2019 onthult Zembla dat de Oranjes een omstreden miljoenendeal hebben gesloten met het Rijk. De erfgenamen van prinses Juliana betalen een deel van de erfbelasting in natura door kunstwerken over te dragen aan de Staat, maar kostbare kunstwerken blijven achter in de paleizen. Ook verkopen leden van de koninklijke familie topstukken in stilte. Hierdoor gaat uniek cultureel erfgoed voor Nederland verloren. Ambtenaren die nauw betrokken waren bij de afhandeling van de erfenis spreken van een gênante voorkeursbehandeling.

De ophef is groot, Kamerleden vragen opheldering. Maar de antwoorden van premier Rutte veroorzaken alleen maar meer mist. Reden voor de makers van Zembla om door te gaan met dit ondoorzichtige dossier. Waarom zijn er speciale constructies voor de koning opgetuigd zodat hij tonnen subsidie voor een natuurgebied kan krijgen? En wat laat oud-staatssecretaris Halbe Zijlstra los over onderhandelingen met de koninklijke familie?

