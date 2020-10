Na 35 jaar moest de Grand Prix van de Formule 1 terugkeren naar Zandvoort. In de BNNVARA 2Doc ‘De Zandvoortformule’ laat regisseur Wytzia Soetenhorst door de ogen van betrokken bestuurders, dorpelingen, ondernemers en de plaatselijke boswachter zien hoe het dorp zich voorbereidt op de meest duurzame race uit de geschiedenis.

Onder leiding van eigenaar prins Bernhard van Oranje en sportief directeur Jan Lammers wordt Circuit Zandvoort in razend tempo verbouwd om aan de hoge eisen van de Grand Prix-organisatie te voldoen. Tegelijkertijd maakt de boswachter zich aan de andere kant van de hekken zorgen om het kwetsbare duingebied . De gemeenteraad wringt zich in allerlei bochten om iedereen tevreden te houden. De gebeurtenissen in het dorp worden becommentarieerd door klanten van de plaatselijke nagelstudio. Door het coronavirus moeten de bakens worden verzet. Niet alleen de race gaat niet door, maar ook de ambitie van de badplaats Zandvoort moet worden bijgesteld.