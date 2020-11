Dierbaren is de ontroerende BNNVARA-documentaire over de Dierenopvang Amsterdam, het grootste en op een na oudste dierenasiel van Nederland. De DOA blijkt een verzamelpunt voor mislukte liefdes in alle facetten. Van mishandelde dieren tot gewelddadige relaties, alles dient zich aan in het centrum waar een leger van vrijwilligers dag in dag uit in touw is om de schade en beschadigingen te repareren en de levens van afgedankte dieren te redden.

Met aandachtige verzorging en training worden de ‘kanshebbers’ weer opgeknapt en klaargestoomd voor een match met een mogelijk nieuw baasje. Alles draait erom de verschoppelingen een nieuw thuis te geven. Het asiel is een toevluchtsoord waar mensen onvoorwaardelijke liefde geven en troost vinden bij hun dierbaren.

Dierbaren, gemaakt door Saskia Gubbels, geeft niet alleen zicht op het lot van de asieldieren maar de microkosmos van het dierenasiel geeft ook een indringende kijk op waar het misgaat in de samenleving en hoe er met veel liefde en inzet toch een nieuwe toekomst gemaakt kan worden. En soms helaas ook niet.

Dierbaren ging in première op het IDFA-festival. Meer documentaires van de NPO vind je op 2Doc

Beeld: DOXY