De coronacijfers van de afgelopen dagen stellen antropoloog Ginny Mooy (lid van het Red Team) niet gerust. Volgens haar klampen we ons in Nederland tijdens deze pandemie voortdurend vast aan elk lichtpuntje, en is dat ook de reden waarom we telkens in de problemen komen. “Iedere keer als het een beetje naar beneden gaat, gaan we weer een week afwachten.”

De overheid geeft volgens Mooy het verkeerde voorbeeld. Het kabinet zit op de rand van wat nog verantwoord lijkt. Burgers menen daardoor dat ze de teugels ook wel kunnen laten vieren. Dat moet anders. “Ik ben voor een hele strenge, zo kort mogelijke lockdown.”

Volgens Mooy moeten we in vier weken een heel eind kunnen komen in het naar nul brengen van het aantal nieuwe besmettingen. Zij kreeg bijval van viroloog Ab Osterhaus. “We gaan niet de goede kant op. Het kan zo niet verder”, vindt hij. Hij is eveneens voor strengere maatregelen. “Er komt sowieso een lockdown. Hoe eerder je ‘m doet, hoe beter”, meet Osterhaus. De viroloog houdt zijn hart vast voor de winter.