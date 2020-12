Roel Countinho, voormalig directeur van het RIVM, snapt niet dat de inenting tegen het coronavirus pas in 2021 van start gaat. In Nederland vindt op 8 januari de eerste vaccinatie plaats, vanaf 18 januari zal er op grote schaal worden ingeënt. “We zijn de allerlaatste in de Europese Unie en dat is verbijsterend en ook een beetje beschamend”, zei hij maandagavond bij Nieuwsuur.

Volgens Coutinho is het onbegrijpelijk dat het in een goed georganiseerd land als Nederland zo lang moet duren voordat de vaccinatiecampagne van start kan. De nood is immers hoog. “De overbelasting van de zorg gaat langer door. Dat heeft gevolgen voor anderen: die kunnen niet opgenomen worden. Elke week telt. Het gaat om het voorkomen van sterfte en ziekte.”

Uit een reconstructie van de Volkskrant blijkt dat Nederland veel te laat is begonnen met het inrichten van de infrastructuur die nodig is voor het toedienen van het Pfizer-vaccin. Met zorgvuldigheid, zoals minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) keer op keer beweert, heeft de vertraging niets te maken.

Er wordt geen sporthal afgehuurd, geen ict-systeem gebouwd, geen medewerker aangenomen. ‘We wisten sinds maart dat vaccins onze weg uit deze pandemie zouden zijn. Je verwacht dat er scenario’s zouden zijn uitgewerkt’, zegt een betrokkene. ‘Van dat iedereen een vaccin per post thuisgestuurd zou krijgen met toedieningsinstructies, tot hoe om te gaan met een precair vaccin als dat van Pfizer. Dat was er allemaal niet.’

In plaats daarvan blijven het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM er tot op het laatst vanuit gaan dat de vaccinatie op dezelfde wijze zal plaatsvinden als de jaarlijkse griepprik: via de huisarts en door bedrijfsartsen in zorginstellingen. Nog op 17 december verklaart De Jonge dat Duitsland grote vaccinatiecentra inricht omdat het land “niet de infrastructuur heeft zoals wij die hebben”.