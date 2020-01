In 2002 maakte Felix Rottenberg vanuit de Akbarstraat een documentaireserie over een vergeten zwarte wijk met een falend bestuur en vol onderlinge spanningen tussen bevolkingsgroepen. De wijk die ooit te boek stond als ‘de slechtste wijk van Nederland’ (Vogelaarwijk nummer 1) is grotendeels onherkenbaar, door de immense Stedelijke Vernieuwing die er het afgelopen decennium heeft plaatsgevonden. Nu keert Rottenberg terug.