Sinds corona is het moeilijk niet te struikelen over de complottheorieën die als paddenstoelen uit de grond schieten. De een nog fantasierijker dan de ander. Ook in de media komen de complotdenkers steeds vaker aan het woord, niet altijd met een gedegen weerwoord. Critici buitelen dan ook over elkaar heen met de vraag: zijn complotdenkers gevaarlijk en moet je ze geen podium geven, of juist wel omdat ze anders misschien nog verder radicaliseren? Filemon Wesselink bevindt zich in het laatste kamp en portretteert de complotdenker in zijn serie Filemon en de complotten.

In deze tweede aflevering bezoekt Filemon onder andere Mordechai die in de pandemie parallellen ziet met de Tweede Wereldoorlog en opstaat voor zijn vrijheid. Hij verloor familie in oorlogstijd en ziet het alszijn roeping iets te doen “tegen het volgzame karakter van Nederlanders”. Ook ontmoet hij Leo, vanaf de start deel van de in Nederland marginale complotbeweging De Gele Hesjes. En we zien Filemon in gesprek met horeca-ondernemer Nadia Duinker, een van de oprichters van actiegroep Moederhart, een soort splintergroepering van Viruswaanzin en die bekende namen aan zich wist te binden. Duinker beweert dat ze veel onderzoek heeft gedaan naar verschillende coronamaatregelen in verschillende landen en dat daarin opvallende verschillen te zien zijn. Wit-Rusland bijvoorbeeld. Duinker heeft de cijfers er nog eens op nageslagen en wat blijkt: het land neemt geen maatregelen en er zijn nauwelijks coronaslachtoffers. Wanneer Filemon haar wijst op het feit dat Wit-Rusland een dictatuur is waar de vrije pers – voor zover die nog bestaat – onder vuur ligt, is ze daar niet van gediend.