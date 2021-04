In zijn rondgang langs complotdenkers gaat Filemon Wesselink deze week langs bij mensen die in contact denken te staan met buitenaardse wezens. Volgens paranormaal medium Robbert van den Broeke, die vertelt dat hij in 1995 voor het eerst kennismaakte met buitenaardse levensvormen, houden de autoriteiten informatie over aliens voor ons achter. “Zij willen gewoon weten hoe ze de buitenaardse technieken kunnen gebruiken en misbruiken.”

Van den Broeke krijgt informatie van aliens door via tekens die op zijn voorhoofd verschijnen. Ook paranormaal genezer Esther van den Wildenberg zegt in contact te staan met ‘sterrenrassen’ die “wijsheid en licht doorgeven”. Zij doet aan ET-healings. Van den Wildenberg geneest mensen met behulp van buitenaardse wezens. Hun ruimteschepen hangen om de aarde, “maar omdat ze op een andere frequentie trillen, zien we ze niet”, weet ze.

Een paar jaar geleden werd ze naar eigen zeggen zwanger van een ‘multidimensioneel kind’ dat in een andere dimensie werd geboren. “Ik had een buikje en kon niet meer in mijn broeken. Na een half jaar ben ik bevallen van Star, precies wat de ET’s ongeveer voorspeld hadden.”

Martin Ackerman denkt dat de werkelijkheid zoals wij die ervaren alleen in ons hoofd bestaat, net als in de filmtrilogie The Matrix. De simulatie wordt volgens hem aangestuurd door buitenaardsen die leven van onze angst. “Angst is energie die wordt afgetapt.”

Ackerman komt maandelijks samen met gelijkgestemden. Bij die gelegenheid ligt opmerkelijk genoeg ook het boek ‘Complotdenkers’ van Maarten Reijnders op tafel, waarin kritisch wordt gekeken naar complottheorieën. Maar misschien bestaat dat boek alleen maar in een simulatie.

