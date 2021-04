Complottheorieën zijn van alle tijden. Vaak wantrouwen complotdenkers de plannen van elites, regeringen, wetenschappers en media. Onder invloed van de coronacrisis is dit wantrouwen enorm gegroeid en worden we in het nieuws veel vaker dan voorheen met complottheorieën geconfronteerd. Maar wie zijn eigenlijk de mensen erachter? Waarom denken ze wat ze denken? Kun je er ook iets van opsteken? En een belangrijke, veelgehoorde vraag: moet je ze eigenlijk wel een podium geven?

Filemon Wesselink vindt van wel. In zijn nieuwe zesdelige serie ‘Filemon en de complotten’ (BNNVARA) geeft de presentator een inkijkje in de wereld van de complotdenker. Elke aflevering portretteert hij drie mensen, van personen die geloven in het gevaar van 5G tot coronacomplotten en buitenaards leven. Met een open blik treedt Filemon ze tegemoet en duikt in de levens van de complotdenkers.

In de eerste aflevering gaat Filemon op bezoek bij Wilma. Ze werd ziek door straling en spande een rechtszaak aan tegen 5G. Dit werd een doorbraak, want de rechter oordeelde dat verhoogde gezondheidsrisico’s niet zijn uitgesloten. Charlotte en Arno werden ook ziek door straling. Zij denken dat 5G ons op afstand bestuurt en dat er chips in het coronavaccin zitten. Dingeman heeft ervaringen die lijken op een psychose, maar volgens hem is dat ‘het kwaad’. Hij wordt al jaren achtervolgd door de overheid en hogere krachten omdat hij te veel zou weten over hun slechte intenties.