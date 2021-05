In de nieuwste aflevering van Filemon en de Complotten ontmoet Filemon Wesselink Karin-Maria Keser, een complotdenker die ministers achtervolgt en filmt. “Ik wil gewoon mijn ei kwijt en dat doet ik op deze manier”, vertelt ze. “Ik houd gewoon heel erg van mijn vrijheid en wil zelf bepalen wat ik wel en niet mag.”

Ook Flavio Pasquino is gehecht aan zijn vrijheid. Hij vindt het belachelijk dat vaccins worden gezien als heilige graal. Zelf neemt hij liever elke ochtend een duik in het Markermeer. “Wat de overheid heeft bedacht, binnen zitten en lekker angstig zijn: dat zijn zaken die het immuunsysteem ondermijnen”, vertelt hij aan Wesselink.

Pasquino, die zijn werk kwijtraakte door de pandemie, heeft een YouTube-kanaal opgezet. Daar ontvangt hij onder meer Maurice de Hond. Het ergert Pasquino dat “er in deze crisis geen ruimte is voor kritiek”. Veel complotdenkers zijn hun baan kwijtgeraakt en zijn daarom op zoek gegaan naar een nieuwe invulling van hun leven, constateert Wesselink.

