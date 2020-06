Op NPO1 is de serie Frontberichten afgesloten, de vlogs van mensen die de afgelopen weken in de frontlinie opereerden om het coronavirus onder controle te krijgen. De serie bleek enorm aan te slaan en haalde per aflevering zo’n miljoen kijkers. Vorige week werd bekend dat het BNNVARA-programma is genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf. Uit het juryrapport: ‘De coronacrisis heeft tot een aantal nieuwe initiatieven geleid op tv en daar stak Frontberichten met kop en schouders bovenuit.’​

Speciaal voor de laatste aflevering van Frontberichten heeft Trijntje Oosterhuis een indrukwekkende versie van het lied ‘We zullen doorgaan’ opgenomen.