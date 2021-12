In een ingelaste uitzending stond Frontberichten donderdagavond stil bij de nijpende situatie in de zorg. Net als in eerdere uitzendingen laten vloggende zorgmedewerkers weer zien wat ze meemaken.

Door de hoge besmettingscijfers en het toegenomen aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen staat het water de zorgmedewerkers aan de lippen. Tegelijkertijd is er buiten de zorg meer en meer kritiek op de beperkende maatregelen. Wie de beelden vanuit de ziekenhuizen ziet, begrijpt waarom die toch weer nodig zijn (en waarom vaccinatie een bijzonder goed idee is).

Op Twitter blijkt dat kijkers onder de indruk zijn van de uitzending.

#frontberichten geeft een inkijkje in de zorg #NPO1 professionals aan het woord van binnenuit. Ik word er steeds weer stil van…….. — Gilbert Isabella (@GilbertIsabella) December 2, 2021

Schokkend! Die naar adem happende man die om een vaccinatie vraagt…. Zooo treurig! #Frontberichten — Robert (@Stokstaartje020) December 2, 2021