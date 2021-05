De Amerikaanse toezichthouder FDA zal volgende week vermoedelijk groen licht geven voor de inzet van het Pfizer-vaccin voor kinderen tussen de 12 en 15 jaar. Ook het Europees Medicijnagentschap (EMA) kijkt inmiddels naar het gebruik van het vaccin voor kinderen vanaf 12 jaar.

Het inenten van kinderen kan helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Er zijn hele sterke aanwijzingen dat de overdracht van het virus sterk afneemt na een inenting”, vertelde Pfizer-directeur Marc Kaptein maandagavond bij Op1. Daarnaast zou goedkeuring van het vaccin een uitkomst zijn voor tieners die een aandoening hebben waardoor ze kwetsbaar zijn.

Immunoloog Marjolein van Egmond wijst erop dat kinderen mogelijk gevoeliger zijn voor de Britse variant. “En mogelijk komt er nog een variant waar dat nog veel meer voor geldt. Dan is het wel heel erg fijn dat je ze kunt vaccineren.”

Van Egmond pleit er wel voor om eerst in lagelonenlanden te vaccineren. “Natuurlijk wil je niet dat er een reservoir virus blijft bij de tieners, maar wat je ook niet wilt is dat er een heel groot reservoir virussen blijft die kunnen muteren in de lagelonenlanden waar nog helemaal niet wordt gevaccineerd.”

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.