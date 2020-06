Het is belangrijk dat ook veel witte jongeren demonstreren tegen racisme. Dat zei antropoloog Gloria Wekker zondag bij Buitenhof. Volgens haar is het bewustzijn over racisme bij de jonge generatie toegenomen. Boris Dittrich onderschrijft dat. “Als witte man fiets je door de samenleving met de wind mee. Terwijl: als je iemand van kleur bent, is het meer een hordeloop”, aldus de D66-senator.

Het gesprek met Gloria Wekker en Boris Dittrich is te zien vanaf 13:00.