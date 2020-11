De hele bevolking van Nederland moet in twee weekeindes corona-sneltests laten afnemen. Op die manier is in een klap duidelijk wie in quarantaine moet en wie niet, om zo in hoog tempo de coronapandemie terug te dringen. Dat is het plan van GroenLinks. De partij wil voorkomen dat het land van de ene lockdown in de andere blijft rollen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is niet enthousiast, hij vindt het voorstel te veel ‘een momentopname’.

Het voorstel van GroenLinks komt niet uit de lucht vallen. Op meer plekken in de wereld wordt voorgesteld in hoog tempo de gehele bevolking te testen. Slowakije deed het al en inmiddels maakt ook Oostenrijk zich op alle inwoners in een keer op het coronavirus te testen. Minister De Jonge wil hooguit een regionale sneltest uitvoeren, maar dat zet volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver geen zoden aan de dijk. Ook andere partijen, waaronder coalitiepartners VVD en ChristenUnie vinden dat De Jonge te traag opereert. Om het kabinet te dwingen voortvarender op te treden, heeft Klaver een initiatiefnota ingediend waarvan hij hoopt dat die nog dit jaar door de Tweede Kamer wordt besproken. Indien akkoord, kan wat hem betreft al in januari worden begonnen met de sneltests.

De sneltest is overigens geen waterdicht middel om de aanwezigheid van het coronavirus vast te stellen. De betrouwbaarheid ervan varieert tussen de 73 en 90 procent. Het grote voordeel ervan is wel dat er binnen een half uur een uitslag is en de belasting van medisch personeel en laboratoria is gering. Ook zijn de kosten vele malen lager dan bij de PCR-tests, de tests die nu in de teststraten van de GGD worden uitgevoerd. Volgens Klaver is de sneltest ‘een effectief middel om de epidemiologische verspreiding van het virus in kaart te brengen en verdere verspreiding tegen te gaan, mits mensen met een positieve uitslag in isolatie blijven gaan’.

Om de testbereidheid en ook de vrijwillige quarantaine te stimuleren, stelt GroenLinks een testvergoeding voor, zo meldt de Volkskrant:

Een dergelijke onkostenvergoeding zou kunnen neerkomen op eenmalig 50 euro. Tevens zouden Nederlanders met een positieve corona-uitslag een isolatievergoeding kunnen ontvangen van 250 euro per week voor de gederfde inkomsten.

De totale kosten die het plan van GroenLinks met zich meebrengen zijn volgens Klaver weliswaar hoog, maar vallen in het niet bij de economische schade die de lockdowns met zich meebrengen.

Bekijk bovenaan dit artikel de reportage van Nieuwsuur over het voorstel van GroenLinks. Het item start op 12 minuten in de uitzending.