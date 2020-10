Karen Kamps, fractievoorzitter van GroenLinks in Doetinchem, is uit de partij gezet omdat ze maandagavond via het tv-programma De Monitor aandacht vroeg voor lekkende gifvaten. Dat meldt De Monitor via Twitter.

Karen Kamps, fractievoorzitter GroenLinks Doetinchem, deed haar mond open over de 1.300 lekkende gifvaten met oud blusschuim. Gisteravond deed ze haar verhaal in De Monitor. Nu – nog geen dag later – wordt ze haar partij uitgezet. https://t.co/EqVQAzmg6b — De Monitor (@De_Monitor) October 13, 2020

Het lokale partijbestuur had Kamps een spreekverbod opgelegd, maar de fractievoorzitter weigerde haar mond te houden over het milieuschandaal. “Ik neem mijn rol als volksvertegenwoordiger heel serieus. Dus ja, ik doe mijn mond wel open”, zegt ze tegen De Monitor.

Het programma onthulde in samenwerking met Follow The Money dat op een bedrijventerrein 1.300 vaten met oud blusschuim staan, terwijl er volgens de vergunning maximaal tien vaten mogen staan. Omdat de vaten kapot gaan, lekt het giftige blusschuim de bodem in.

Kamps die eerder op Facebook haar beklag deed over het lokale beleid, haalde in de uitzending hard uit naar de verantwoordelijke GroenLinks-wethouder Frans Langeveld.