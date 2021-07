Veel uithuisplaatsingen van kinderen vinden plaats op basis van slecht gefundeerde jeugdzorgrapportages, ontdekt verloskundige Sylvia von Kospoth. In de ontluisterende documentaire Goede Moeders wordt zij gevolgd. NRC Handelsblad schrijft:

Een argeloze kijker zou woensdag aan het begin van de ontluisterende documentaire Goede moeders kunnen denken dat het in een beschaafd land (een rechtsstaat) als Nederland zo’n vaart niet loopt. Van dergelijke illusies word je snel genezen. Zo heeft Angelique haar diepvries vol liggen met gekolfde melk voor haar baby, maar die mag ze niet afgeven voor haar kind. Dat werd weggehaald toen ze bij lag te komen van de bevalling in het ziekenhuis. Begeleiding was er niet; ze moest met een lege Maxi-Cosi in de bus naar huis.