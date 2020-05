De 4 mei-speech van Arnon Grunberg heeft veel losgemaakt. Zijn waarschuwing dat racisme diep in onze cultuur zit, viel niet bij iedereen in goede aarde. Ook de zin ‘als ze het over Marokkanen hebben, hebben ze het over mij’ lokte boze reacties uit. Onder meer Joost Eerdmans ergerde zich. Abdelkader Benali was juist blij met de moedige voordracht van Grunberg. “Je mag in dit land niets zeggen over Marokkanen”, meent hij. “Zodra je opkomt voor Marokkanen heb je jezelf uitverkocht.” Eerdmans, Grunberg en Benali gingen bij Op1 in debat (vanaf 31:00).