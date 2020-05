Hoe kun je in een stad als Amsterdam de coronamaatregelen versoepelen, zonder dat het overal weer heel druk wordt? Dat is het dilemma van burgemeester Femke Halsema. Maar als het aan haar ligt krijgen Amsterdammers geleidelijk aan wel meer bewegingsvrijheid. En is die anderhalvemetersamenleving überhaupt uitvoerbaar in een drukke stad? Daarover sprak Halsema zondagavond in het tv-programma Op1.

Halsema verwacht dat de anderhalvemetersamenleving misschien nog wel bijna twee jaar duurt. Ook daarom is een versoepeling van de “intelligente lockdown” nodig, zegt ze. Dat is volgens Halsema de enige manier waarop mensen het langdurig vol kunnen houden. Daarvoor moeten bedrijven en instellingen op zoek naar manieren om weer open te gaan met inachtneming van de anderhalve meter afstand tussen mensen. Als voorbeeld noemde ze het Rijksmuseum en Artis die gebruik kunnen maken van een scheiding tussen leeftijdsgroepen en tijdslots: Artis zou om te beginnen uitsluitend voor kinderen en jongeren geopend kunnen worden, het Rijksmuseum voor ouderen.

Halsema noemde Spanje als voorbeeld waar sinds afgelopen weekend de bevolking weer af en toe naar buiten mag, binnen vastgestelde tijdslots op leeftijdsgroep. De Amsterdamse burgemeester merkte wel op dat die strikte scheiding van leeftijdsgroepen op niet wenselijk is, omdat dat uitsluiting in de hand werkt. Maar in afgesloten ruimtes, zoals musea, is het wel een goed idee om jongeren en ouderen voorlopig te scheiden, omdat dat het risico op verspreiding van het coronavirus verkleint.

Dat de coronacrisis een deel van de horeca en instellingen hard raakt, is onvermijdelijk, denkt Halsema. Dat houdt ook in dat een aantal horecagelegenheden en culturele instellingen zullen verdwijnen. Vanuit de horeca zelf worden ook initiatieven aangedragen om gezamenlijk op te trekken om zo weer open te kunnen. Bijvoorbeeld door een gedeeld terras met voldoende afstand tussen de klanten. Daarvoor is het van belang dat het kabinet de teugels wat laat vieren, zegt Halsema: ‘Als je de bevolking wil helpen moet je nu lokaal initiatief een kans geven, met de regie zo dicht mogelijk bij de mensen zelf.’

De Amsterdamse burgemeester houdt rekening met strikte coronamaatregelen tot in het najaar, maar: ‘We weten waarom we het doen, maar ik hoop wel dat we dit najaar de politie weer in kunnen zetten waarvoor het echt nodig is.’