Forum voor Democratie is volgens de vorig jaar geroyeerde medeoprichter Henk Otten geradicaliseerd. “Er zitten heel andere mensen aan de knoppen inmiddels. Het is nu een partij voor boreale rechtsfilosofen”, verklaarde hij zondag in Buitenhof (vanaf 17:35).

Otten ziet nieuw bewijs voor de radicalisering van FvD in de uitspraken van Thierry Baudet afgelopen week in de Tweede Kamer. De Forum-leider debiteerde tijdens een debat over de meerjarenbegroting voor de Europese Unie het in alt-rechtse kringen populaire omvolkingssprookje. Het geld van de EU zou volgens Baudet onder meer gaan “naar het opzetten van veerdiensten om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zullen zijn”.

Otten prees de politici die zich tegen deze complottheorie van Baudet uitspraken. PvdA-leider Lodewijk Asscher hekelde “het verspreiden van extreme, radicaal-rechtse samenzweringstheorieën over omvolking en het verdunnen van de Europese identiteit”. Vicepremier Hugo de Jonge sprak vrijdag van een “idiote theorie”.