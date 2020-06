NRC noemt Bloemendaal de sjiekste, pardon chicste, slangenkuil van Nederland. In deze aflevering van Opstandelingen krijg je een beeld van waar dat op neer komt. De Amsterdamse gebroeders Slewe kochten in de kustplaats een oud landgoed, wilden dat verbouwen en liepen op tegen een bestuurscultuur die even onneembaar bleek als de Atlantikwal.

De gemeente reageerde met ambtelijke pesterijen en zwartmakerij. De zaak escaleerde en het ene na het andere schandaal kwam aan het licht. De plaatselijke journalist werd de mond gesnoerd. Toen raadslid Marielys Roos vanuit de gemeenteraad probeerde om de bestuurscultuur te verbeteren, werd zij zelf het mikpunt.

Sophie Hilbrand toog naar het conflictgebied voor een extra lange aflevering en liep al meteen tegen de bestuurlijke muur op. De gemeente weigerde medewerking te verlenen aan de documentaire over dit lokale conflict dat zelfs de landelijke media haalde.

Vol verbazing naar #Opstandelingen gekeken. Gewoon geen woorden voor. Echt hoe dan? Zoveel onrecht en het wordt gewoon in stand gehouden 🤯 — Gwen 2.0 (@GwenxGirl) June 18, 2020

#Opstandelingen legt de vinger op de juiste plek: gemeenteraden zijn broeinesten van gekoppelde prive en groepsbelangen, van plaatselijke zelf uitgeroepen koninkjes en keizers. Ze lappen de wet aan hun laars. En de eed die ze zweren is een lachertje. Ervaring 2 gemeenteraden — nelleke nieuwboer (@kleurklank) June 18, 2020