De lijsttrekkers van de zes grootste partijen gaven acte de presence bij het Jeugdjournaal waar ze onder meer vragen van kinderen beantwoordden. Het resultaat is een informatief programma met zo’n aangename sfeer dat de kijkers zich afvragen of het niet altijd zo kan. De Volkskrant schrijft:

Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV) en Jesse Klaver (GL) hadden dit jeugdfeest van de democratie eerder meegemaakt, voor Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Lilian Marijnissen (SP) was het nieuw. ‘Uiteindelijk mogen we elkaar’, zei Klaver op zeker moment. ‘Al maken we weleens ruzie.’ Dat doe je ook met mensen met wie je het kan vinden, vond Marijnissen, die zich misschien wel het meest op haar gemak voelde bij dit jonge publiek. Dus waren er geintjes bij de quiz, vroeg Rutte de kinderen wat het goede antwoord was, werd Klaver van afkijken beschuldigd, leverde het groene haar van Billie Eilish hoofbrekens op en was er een elleboogboks toen team Marijnissen-Rutte de winnaar bleek.