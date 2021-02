Het is nu tien jaar geleden dat een voor Nederland uniek kabinet werd samengesteld: de ‘gedoogcoalitie’, een minderheidsregering van VVD en CDA, gesteund vanuit de Tweede Kamer door de extreemrechtse PVV. In de documentaire ‘Het Gedoogdrama’ (2Doc/BNNVARA) wordt teruggekeken op de totstandkoming en de uiteindelijke, vroegtijdige val van het eerste kabinet-Rutte. Insiders vertellen openhartig over het smeden van de omstreden gedoogconstructie, hoe het bijna leidde tot de vernietiging van het CDA, en hoe het eraan toeging binnen de coalitie. Welke deals werden gesloten om de ‘gedoogcoalitie’ tot stand te brengen? En welke politieke mastodont probeerde het kabinet kort nadat het was geïnstalleerd al op te blazen?

In ‘Het Gedoogdrama’ kijken regisseur Piet de Blaauw en interviewer Frénk van der Linden welke lessen uit het kabinet-Rutte I kunnen worden getrokken. Lessen die hoogst actueel zijn met nieuwe Kamerverkiezingen in aantocht en een PVV die opnieuw hoog in de peilingen staat.