Het RIVM en het OMT staan door de coronacrisis in het middelpunt van de belangstelling. Dat maakt de wetenschappers ook tot een mikpunt van de kritiek. Zij krijgen het verwijt dat zij vasthouden aan achterhaalde inzichten. Maar is dat verwijt wel terecht? Het programma Medialogica laat zien hoe wetenschap en de daarbij horende twijfel en onzekerheden op gespannen voet staan met de logica van de talkshowtafel.

Zo kon het gebeuren dat voorbarige conclusies over de rol van ventilatiesystemen en aerosolen bij coronabesmettingen het beeld creëerden dat het RIVM zaken achterhield. “Als je wordt weggezet als niet te vertrouwen, dan klopt vervolgens niets meer van wat je zegt”, zegt Coen Berends, woordvoerder van het RIVM in de uitzending. “Ik denk dat journalisten veel meer moeten nadenken over hun rol, want dit is geen normale tijd”, meent microbioloog Jan Kluytmans.