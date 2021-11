De NOS verzorgde maandagavond een speciale live-uitzending over de klimaatcrisis. Met het oog op de onderhandelingen in Glasgow, waar de naties van de planeet zich buigen over maatregelen, kijkt presentator Winfried Baijens naar de ernst van de situatie en of de ergste rampen nog afgewend kunnen worden. Het antwoord op die laatste vraag luidt ja. Maar dan moet er wel wat gebeuren. De uitzending, met bijdragen van over de hele wereld werd verzorgd vanaf de Universiteit Wageningen, met tal van experts zoals Diederik Samsom maar ook studenten voor wie de toekomst op het spel staat. Naar Het Klimaat: zijn we te laat? op NPO1 keken live 800.000 mensen.