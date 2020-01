In Ghana liggen stortplaatsen vol oude computers. Het is relatief eenvoudig toegang te krijgen tot persoonlijke informatie van de voormalige eigenaren. Met een naam en adres is vrijwel iedereen online op te sporen. De film Sakawa volgt Ama, een jonge moeder, die internetoplichter wil worden. Ama kijkt vol verbazing naar een Amerikaanse straat die via Google Maps in een paar klikken tevoorschijn wordt getoverd. Een ervaren zwendelaar probeert haar de kneepjes van het vak te leren, maar Ama heeft weinig talent.

‘One Dollar’ daarentegen is een meesteroplichter. Met een nepaccount weet hij zijn slachtoffers te verleiden: zij laten zich gek maken door een foto van een volslanke schoonheid en zijn hoge, verleidelijke stem. Maar hoeveel medelijden kun je ook hebben met een man die wekelijks voor 250 dollar aan vis voor zijn baas koopt, terwijl ‘One Dollar’ een schamele twaalf dollar per maand verdient?

De documentaire gaat over oplichting op internet, vaak gedaan door jonge, arme Afrikanen. Welk menselijk verhaal ligt achter het wijdverspreide fenomeen van internetfraude? ‘Sakawa’ is de Ghanese term die wordt gebruikt voor illegale praktijken, die op internet gebaseerde fraude combineren met fetisjrituelen.

