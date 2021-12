Bij de watersnood in België vielen in juli 41 doden. De materiële schade bedroeg maar liefst 4 miljard euro. Duizenden mensen raakten dakloos. Slachtoffers zitten nog steeds met vragen. Hoe kon het zo misgaan? Waarom werd er niet op tijd geëvacueerd, terwijl het noodweer al was voorspeld? In Zembla gaan Belgische journalisten terug naar de regio waar het water de grootste ravage aanrichtte: de Vesdervallei.

Madeline, Paul en hun 3 kinderen wonen in Pepinster in een van de straten die het hardst werd getroffen tijdens de watersnood in juli. Ze vertellen hoe ze voor het stijgende water naar het dak van huis vluchtten . #pano #watersnood #zembla #overstromingen #België pic.twitter.com/hM0qxP0dTV — ZEMBLA (@ZEMBLA) December 2, 2021