Hugo de Jonge heeft geen enkel begrip voor mensen die het vaccin weigeren. Dat zei de vertrekkend minister van Volksgezondheid in het tv-programma Op1, waar aan de vooravond van de beëdiging van het nieuwe kabinet nog een keer werd teruggekeken op de pandemiejaren onder De Jonge.

De Jonge liet weten:

We hebben in Nederland een kleine, uitvergrote minderheid die zich niet laat prikken. Ik snap überhaupt niet dat je onder het mom van de vrijheid zegt: ik weiger die prik, want de vrijheid. Ja, het is juist die prik die ons helpt die vrijheid weer te herwinnen op het virus. Het is niet de overheid die je vrijheid beperkt, het is het virus dat je vrijheid beperkt.

De demissionaire minister zei er direct bij niet zover te willen gaan als de Franse president Macron die deze week erkende ongevaccineerden zo veel mogelijk te willen dwarszitten, maar wel vindt hij dat er politiek nog te veel rekening wordt gehouden met deze luidruchtige minderheid. Slechts zo’n 11 procent van de volwassen bevolking in Nederland is ongevaccineerd. Ik vind dat de grote stille meerderheid op meer aandacht zou mogen rekenen, want hun vrijheden worden wel degelijk beperkt’, aldus De Jonge.

In het gesprek liet De Jonge ook weten wat zijn rol in de pandemiebestrijding betekende voor zijn privéleven. Zo zei hij dat er elke dag incidenten zijn, variërend van mensen aan de deur tot bedreigingen. Vorige maand stond de man die deze week Sigrid Kaag op haar huisadres bedreigde, bij De Jonge op de stoep. De incidenten hebben er inmiddels toe geleid dat er een politiepost voor het huis van de minister is geplaatst.

Gedurende de formatie is in huize De Jonge dan ook veelvuldig en intensief gesproken over het wel of niet voortzetten van het ministerschap, zo laat hij weten. De Jonge, wiens kinderen ook op het beleid van hun vader werden aangesproken, stonden niet direct te springen om een nieuwe termijn als gezondheidsminister. De Jonge zelf was graag doorgegaan, maar de uitkomst van de formatie was dat Volksgezondheid niet bij het CDA belandde.

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar is De Jonge overwegend tevreden over zijn rol. Ook snapt hij dat veel woede zich op hem richt, als bliksemafleider van het kabinetsbeleid:

Het virus kan je niet zien, ik ben de verpersoonlijking van alles wat mensen dwars zit in het leven. Van alle beperkingen, van het leed van het virus, maar zeker ook het leed van al die maatregelen die het virus met zich meebracht. Alle frustratie en het verdriet van het leven met corona wordt op mij geprojecteerd.

De Jonge geeft ook toe dat er fouten zijn gemaakt, zij het mondjesmaat en met zichtbare tegenzin. Zo noemt hij de beslissing om maatregelen regionaal te bepalen een misser, omdat dit achteraf ‘het recept voor te laat ingrijpen’ bleek. En ook ‘de discopiek van afgelopen zomer’, die de dansen-met-jansen-golf onder jongeren veroorzaakte was met de kennis van nu onverantwoord, aldus De Jonge. Maar, zo zegt hij: Tegelijkertijd denk ik dat dat inherent is aan zo’n crisis. Als je geen fouten wil maken, moet je langs de kant blijven staan.