De demissionaire minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft de evenementensector verzocht om voorlopig geen dance-events te organiseren. “Er werd ons eigenlijk vriendelijk verzocht om het dansen te verbieden”, vertelde MOJO-baas Ruben Brouwer bij OP1.

Tijdens een gesprek dat Brouwer maandag met De Jonge had, bleek dat het demissionaire kabinet het juridisch niet voor elkaar krijgt om het dansen zelf te verbieden. Brouwer: “Ze konden geen onderscheid maken tussen een concert en iets met een dj, dus hebben ze aan ons gevraagd: laten we daar een afspraak over maken, dan kunnen we dat dansen nog even verbieden.”