Dat de Tweede Kamerleden van de coalitiepartijen vorige week wegrenden zodat er niet gestemd kon worden over een motie om de salarissen van het zorgpersoneel te verhogen, voelde voor IC-verpleegkundige Nico Garstman als “een dolk in de rug”. Dat zei hij woensdagavond bij Op1.

Garstman vertelde hoe de intensive cares eerder dit jaar overspoeld werden met Covid19-patiënten. “Er was geen bed meer over. Het was gewoon een hel. Nu zag ik opeens dat dat geen indruk meer maakt, alsof ze het zijn vergeten.”