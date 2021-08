De allerlaatste Zomergasten van dit seizoen zorgde met Hans Klok voor het hoogste aantal kijkcijfers van deze reeks. Volgens Stichting KijkOnderzoek stemden 613.000 huishoudens af op het marathongesprek met de illusionist die een ode bracht aan het variété dat hem al sinds zijn kindertijd mateloos boeit. Klok bracht een eerbetoon aan al die artiesten die ooit geroemd werden, maar nu vergeten dreigen te worden. Van Marlène Dietrich, tot Willem Ruis.

Tv-recensent Arjan Fortuin tekent in NRC op:

Klok is een zelfbewuste vakman die precies weet wat hij kan. Hij weidde uit over handigheden die zijn vader (die het zelf had willen maken als koorddanser, maar uiteindelijk door roeien en ruiten ging voor zijn zoon) hem bijbracht. Zorg dat je ook altijd een slechte truc in je optreden verwerkt, die het publiek bijna kan begrijpen. „Iets waar ze mee naar huis kunnen.” Overigens, verklapte Klok, is hoogopgeleid publiek het makkelijkst voor het lapje te houden. „Professoren denken veel te ingewikkeld.” Dat kon het zelfingenomen deel van de VPRO-kijkers in de zak steken.