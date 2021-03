“In talkshows wordt wel genoemd dat het slecht gaat met jongeren, maar er is nog geen één keer vanuit de jongeren zelf verteld hoe het is, vanuit hun slaapkamer waar ze iedere dag zitten.” Dat zei presentator Jurre Geluk dinsdag in De Nieuws BV op NPO Radio 1. Om die reden maakte hij het programma In de corona-kreukels (BNNVARA). Welke schade richt het virus bij jongeren aan als het om geestelijke gezondheid gaat? Wat als de muren op je afkomen, je geen nieuwe mensen kan ontmoeten en alleen maar naar een scherm staart? Geluk:

Als ik denk aan de tijd toen ik 18 was, waarin de wereld net een beetje moest beginnen, aan hoe waardevol dat was, het experimenteren, het uitgaan, het ontdekken: een jaar duurde voor mij een eeuwigheid. En, als dat allemaal wegvalt dan blijft er heel weinig over. Dat is wat ik bij die jongeren zie. Het is een soort platgeslagenheid door uitzichtloosheid omdat de hele basis wegvalt.