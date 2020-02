Columnist Karim Amghar vindt dat mensen de vrijheid moeten hebben om in de sportschool of na het gymmen in hun onderbroek douchen, vertelt hij bij De Nieuwe Maan (vanaf 19:00). Hij houdt zelf ook zijn onderbroek aan. “Omdat ik me schaam.”

Joop-columnist Han van der Horst vindt het douchen met onderbroek preuts. “Als je na het sporten met zijn allen onder de douche gaat, naakt, dan is er geen enkele reden voor schaamte. Die komt pas als een iemand een onderbroek aantrekt, want die wordt daarmee dan de gluurder. Daarom zie je ook dat als er eentje zijn onderbroek aantrekt, anderen dat daarna ook gaan doen.” Om die reden vindt Van der Horst het begrijpelijk dat schoolbesturen of sportverenigingen willen dat naakt douchen de norm blijft.

