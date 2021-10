Kijkers van de slotaflevering van de tweede serie van Matthijs gaat door (BNNVARA) werden zaterdagavond getrakteerd op een bijzondere uitvoering van “Hallelujah” van Leonard Cohen. Jan Rot bracht een wonderschone Nederlandse vertolking ten gehore, begeleid door maar liefst honderd koorleden. Op sociale media werd Rot direct trending topic:

#matthijsgaatdoor #Janrot zingt hallelujah. Met tranen in mijn ogen gekeken. Wat mooi, wat mooi, wat mooi. pic.twitter.com/3NFy9MIkIY — Marcel B (@BinkenMarcel) October 31, 2021

#janrot zijn Halleluja is echt ontroerend mooi, @janrot op

z’n best, echte fans weten dit al jaren.♥️ — Iris Wenmakers (@nlwenma1) October 30, 2021

Zo zeg, dat komt binnen en het doet pijn maar zo mooi #hallelujah #janrot #matthijsgaatdoor — Lisette Bouwman… (@LisetteFuzz) October 30, 2021

De 63-jarige Rot maakte eerder dit jaar bekend ongeneeslijk ziek te zijn. In december viert hij in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam zijn verjaardag, waarvan hij zelf verwacht dat het zijn laatste zal zijn. In een interview met het AD zei hij: ‘Natuurlijk denk ik af en toe: waarom ik? Maar je kunt niet de hele dag thuis op de bank gaan zitten huilen. Zolang het gaat, leef ik mijn leven zoals het was en dat betekent dingen doen die ik leuk vind.’

Bekijk hier “Hallelujah” door Jan Rot: