Het tekort aan mondkapjes voor werknemers in verpleeghuizen is een goede reden om na te denken over marktwerking in de zorg. Dat zei D66-erelid Jan Terlouw in Buitenhof. “Ik ben daar altijd tegen geweest en ik zie het nu weer bevestigd. De markt heeft geen zin in grote voorraden mondkapjes, want dat kost geld.”