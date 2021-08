Zondag was kinder- en jeugdpsychiater te gast in het VPRO-programma Zomergasten. Daar brak hij onder meer een lans voor jongeren die lijden onder de restricties van de coronamaatregelen. Zo maakte hij duidelijk dat pubers en jongvolwassenen in een cruciale tijd van hun leven verkeren waarin ze zich een beeld van de wereld proberen te vormen en vooral ook naar hun eigen plek daarin. Interactie met die wereld is daarbij een vereiste. Een noodzakelijke zoektocht die door de coronamaatregelen flinke schade oploopt. Uit eerdere onderzoeken werd al pijnlijk duidelijk dat onder jongeren in coronatijd een schrikbarende toename te zien was van depressie, angst en eenzaamheid. Dat het juist de jongeren waren die de nationale kop van jut werden nadat het juist het demissionaire kabinet was dat met het onbezonnen “Dansen met Janssen” de poort naar de buitenwereld wijd openzette, gaat er bij Vermeiren dan ook niet in.

Hoogleraar jeugd- en kinderpsychiatrie @RobertVermeiren vindt het schandalig hoe de overheid na 'Dansen met Janssen' de schuld bij de jongeren legde. Kijk meer #Zomergasten op https://t.co/vwRvR3CiON pic.twitter.com/6ScZq5zlVz — VPRO Zomergasten (@zomergasten) August 2, 2021

De complexiteit van het leven van de opgroeiende jongere is de rode draad door de avond. De door Vermeiren uitgekozen fragmenten tonen zowel kwetsbaarheid als kracht en zijn gerelateerd aan zijn vak, maar ook aan zijn persoonlijke ervaringen. Vermeiren eindigde de avond met een fel pleidooi tegen de afbraak van de jeugdzorg door politiek Den Haag, onder meer door de desastreus gebleken decentralisatie:

Robert Vermeiren over bezuinigingen in de zorg: 'Ik zal erkennen dat er redenen waren om het systeem aan te pakken, maar het is op een manier gebeurd waarbij je ziet dat men in Den Haag niet snapt waar ons vak over gaat.' #Zomergasten pic.twitter.com/0EJyLMQHEc — VPRO Zomergasten (@zomergasten) August 1, 2021

Vermeiren raakte een gevoelige snaar bij veel kijkers met zijn keuze voor de ingrijpende korte animatiefilm ‘Father and daughter’ van Michael Dudok de Wit. Daarin is te zien hoe een vrouw haar vader op jonge leeftijd kwijtraakt. Terwijl de tijd verstrijkt en een heel leven aan de vrouw voorbijtrekt, blijft het verlies van haar vader een blijvend gemis, een groot thema in het persoonlijk leven van Vermeiren.

Op sociale media oogste Vermeiren veel lof voor zijn persoonlijk relaas en de harde noten die hij kraakte over het jongerenbeleid:

Gisteren 2 1/2 uur geboeid zitten kijken naar mooie aflevering van #zomergasten M’n #Fitbit denkt dan dat ik slaap. pic.twitter.com/LChrd3Qw1Q — Arian Jacobs (@ArianJacobs) August 2, 2021

Deze #Zomergasten is ontroerend, omdat ik me een bevoorrecht mens voel, ik heb geen psychische problemen. Veel mensen kennen hele donkere periodes in hun leven, ik ken deze (nog) niet, daarom ben ik een bevoorrecht mens. Heel veel sterkte aan allen die dat wel kennen/hebben.🍀💖 — Noortje van Lith (@LithNoortje) August 1, 2021

‘t Zal zijn omdat ik vader van twee dochters ben, maar dat animatiefilmpje van Michael Dudok de Wit ging me dwars door merg en been.#zomergasten — © Aad Lips (@AadLips) August 1, 2021

Laten de Haagse politici alsjeblieft naar @RobertVermeiren ( en vele andere psychiaters) luisteren en in het nieuwe regeerakkoord de decentralisatie van de ( jeugd) ggz terug draaien. #zomergasten #formatie — frans weisglas (@fransweisglas) August 1, 2021

Was weer erg mooi en zinnig, #Zomergasten. Wat een lieve man die Robert Vermeiren. En prachtige fragmenten ook. Toch wel een van mijn lievelingsprogramma's. — Coot van Doesburgh (@cootdoes) August 1, 2021