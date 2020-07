Het is voor journalisten steeds lastiger om hun werk te doen tijdens protestacties zoals bijvoorbeeld die van van Farmers Defence Force. Niet alleen willen de actievoerders geregeld niet met verslaggevers zoals die van de NOS praten omdat die feiten zou verdraaien, geregeld ook komt het tot fysieke confrontaties. NOS-verslaggever Edwin van den Berg vertelt bij Op 1 hoe hij tijdens het boerenprotest van woensdag een interview probeerde af te nemen met een boer, waarna hij door actievoerders van Nederland in Opstand werd lastiggevallen. Daarbij probeerden ze hem agressief te verhinderen zijn werk te doen en zijn materiaal te vernielen. Dat is iets wat volgens Van Den Berg orde van de dag is bij acties waarbij Farmers Defence Force, Nederland in Opstand of bijvoorbeeld VirusWaanzin betrokken is.

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff bevestigt dat dit soort acties inmiddels meer regel dan uitzondering is en voegt er als voorbeeld aan toe: ‘Ze pissen tegen onze auto aan’. Ook zegt hij dat voortdurende aanvallen op de media van rechtspopulisten als Geert Wilders en Thierry Baudet tot gevolg heeft dat agressieve actievoerders geloven dat ze met intimidatie de verslaggeving naar hun hand kunnen zetten. Verslaggevers van de NOS gaan inmiddels met beveiligers naar de acties, iets wat tot nog maar enkele jaren geleden niet gebeurde.

Ook verslaggevers van regionale omroepen gaan inmiddels niet graag meer alleen op pad naar dit soort demonstraties. Dat vertelt Sandrina Hadderingh, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Ze zegt deze agressie en intimidatie niet gewend te zijn als regionale omroep waar journalisten en publiek meer contact met elkaar hebben en de lijntjes kort zijn. Ze legt uit:

Bij grote demonstraties, of je het nou hebt over asielzoekers, vluchtelingen, zwarte piet, over antiracismedebatten, Farmers Defence Force, daar zit toch wel een soort onderlaag en ik kan je wel vertellen dat onze verslaggevers niet met heel veel plezier verslag willen gaan doen van dit soort acties.

Ook vertelt ze hoe haar medewerkers geregeld bedreigingen ontvangen:

Als wij een journalistiek kritisch verhaal schrijven of een reconstructie maken of duiden, wat is er aan de hand, wat zijn de meningen, dan krijgen we een hoop bagger over ons heen. Maar als we een verhaal maken wat in de ogen van de boeren wel goed is, of in de ogen van de actiegroep waar je het al over hebt, dan zijn we vrienden.

Het grote gevaar hiervan is de sturende rol die bijvoorbeeld Farmers Defence Force of Nederland in Opstand heeft op de berichtgeving, erkent ook Hadderingh. Al dan niet onbewust beïnvloedt de intimidatie de verslaggeving. Zo besloot Omroep Gelderland geen verslaggevers naar de protestactie in De Bilt te sturen, maar ging in plaats daarvan naar een kleinere actie bij een dorp in de buurt waar minder agressieve elementen aanwezig waren.