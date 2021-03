Jeroen Pauw leidt tot aan de verkiezingen debatten tussen steeds twee lijsttrekkers. Op Internationale Vrouwendag gingen als eerste Lilianne Ploumen (PvdA) en Sigrid Kaag (D66) met elkaar in discussie. Dat is een grote verandering ten opzichte van uitzendingen in de afgelopen jaren waarbij vrouwen afwezig waren of amper aan bod kwamen. De politieke leiders zorgden dit keer voor een ongekende kijkerservaring door af te zien van de gebruikelijke scoredrift en vooral een inhoudelijk gesprek te voeren.

De tv-recensent van het Parool schrijft:

Beide lijsttrekkers signaleerden veel overeenkomsten in hun plannen en wezen met de beschuldigende vinger naar VVD en CDA, die als coalitiepartners niet deden wat zij willen. Al met al was het een tamelijk informatief debat, zonder dat het al te saai werd. Uit opinieonderzoek onder kijkers kwam Kaag afgetekend als winnaar tevoorschijn. 57 procent vond haar het meest overtuigend, tegen 12 procent voor Ploumen. Dat wordt toch weer zwetend wakker schrikken vannacht, bedacht Lips. Héél voorzichtig komt er beweging in de campagne. Sigrid Kaag voelt een briesje in de rug.

De Volkskrant blogt:

Kaag en Ploumen hadden maandagavond duidelijk geen zin om de onderlinge verschillen onnodig uit te vergroten. In een uiterst wellevend tweegesprek gunden zij elkaar de vloer (‘Ik weet dat jij dit net zo voelt als ik’), gaven ze debatleider Jeroen Pauw minzaam glimlachend nul op het rekest toen hij wilde weten waarin ze de ander niet zo goed vonden (Kaag: ‘Deze gaat niet lukken denk ik’) en bleken ook de inhoudelijke verschillen over grote thema’s als onderwijs en zorg op geen enkel moment onoverbrugbaar (‘Ik denk dat u deze visie ook deelt’).

De krant constateert dat beide leiders elkaar niet aanvielen op zaken waar ze in een coalitie met de VVD toe gedwongen werden mee in te stemmen. Ze “kennen de pijn van het politieke compromis”.

Ook onder twitterende kijkers was er veel lof voor het debat. Wouke van Scherrenburg, die in vroeger tijden als parlementair verslaggever lang op het Binnenhof verkeerde, zag echte politieke vooruitgang: “Als Ploumen en Kaag gaan formeren wordt dat een korte formatie in prettige sfeer.”

Als Ploumen en Kaag gaan formeren wordt dat een korte formatie in prettige sfeer

Verademing deze aftrap van #Pauw — wouke van scherrenburg (@woukevscherrenb) March 8, 2021

Ook Op1-presentator Talitha Muusse ziet de tijden veranderen als deze vrouwen Nederland zouden gaan besturen: “Twee vrouwen die beschaafd op inhoud debatteren en hun ruimte ook gebruiken om het te hebben over wat ze voor andere (jonge) vrouwen kunnen doen!”

Fijn dit. Als klein meisje had ik dit willen zien op televisie. Twee vrouwen die beschaafd op inhoud debatteren en hun ruimte ook gebruiken om het te hebben over wat ze voor andere (jonge) vrouwen kunnen doen! ❤️💪🏾 Tijden veranderen! #pauw — Talitha Muusse (@talithamuusse) March 8, 2021

Tessa Evers constateert een duidelijk verschil met de debatten waarin mannen domineren. Haar viel op “dat die mannen de helft van de tijd alleen maar hete lucht verplaatsen”.

Nu ik #kaag en #ploumen bezig zie, valt pas echt op dat die mannen de helft van de tijd alleen maar hete lucht verplaatsen. #hupkaag ✌🏻#pauw — Tessa Evers (@tessaevers) March 8, 2021

Veel waardering ook voor hoe de vrouwelijke leiders zich teweerstellen tegen de golf aan online haat die vrouwen over zich heen krijgen zo gauw ze zich met politiek bemoeien.

Oh wat heerlijk @SigridKaag en @PloumenLilianne : meiden trek je niets aan van de bagger op social media. Het is niet altijd makkelijk, maar kijk waar deze ladies staan! Laat je niet wegpesten door afgunstige mensen en anoniempjes. #pauw — Marieke Derksen (@mariekederksen3) March 8, 2021

Ploumen haar vraag aan Kaag gaat over hoe jonge vrouwen zich kunnen wapenen tegen (online) haat en seksisme. Vrij bijzonder voor een verkiezingsdebat. Belangrijk onderwerp #Pauw — Justine (@justinedus) March 8, 2021

De vraag is of de andere benadering school gaat maken bij de mannen. Vanavond debatteren Jesse Klaver en Wopke Hoekstra met elkaar. Klaver heeft eerder gezegd af te willen van de cultuur van ‘scorebord-politiek’.