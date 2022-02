Tweede Kamerleden maken zich in toenemende mate zorgen om het aantal bedreigingen dat ze ontvangen. Dat wordt duidelijk in een reportage van Nieuwsuur. Vooral na aanvaringen met Kamerleden van het extreemrechtse Forum voor Democratie worden politici bestookt met dreigementen en intimidaties.

Vorige maand liepen de gemoederen in de Kamer hoog op. Dat gebeurde nadat GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vragen stelde over een Forum-bijeenkomst waar FvD’er Gideon van Meijeren wederom had opgeroepen tot tribunalen om politici te berechten. Dat leidde in de Kamer tot zoveel commotie, dat voorzitter Bergkamp de vergadering moest schorsen. Volgens Westerveld weet van links tot rechts niemand wat ze met deze aanvallen van Forum voor Democratie aanmoeten.

Wat iedereen wel weet, is dat confrontaties met Forum-Kamerleden een storm van haat opleveren. Afgelopen weekend deed Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan opnieuw aangifte. Na elke aanvaring loopt haar mailbox vol met berichten als ‘hoer van Soros’, ‘landverrader’ en ‘We zullen je vaccineren tot je niet meer kan ademen’. Lisa Westerveld kan over de bedreigingen meepraten. Ook zij ontvangt berichten als ‘Er komen tribunalen en we weten je te vinden’.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers spreekt van een ‘doodenge’ retoriek van de kant van Forum voor Democratie. Hij wijst naar de Verenigde Staten als voorbeeld van waar die toe kan leiden: ‘We hebben gezien dat bij de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten doden zijn gevallen. Dat kan gebeuren als je speelt met vuur en dit is spelen met vuur.’